Uus-Meremaa keelab mošeetulistamise järel poolautomaat- ja automaatrelvad

Arderni sõnul on uus seadusandlus paigas 11. aprillil, vahendab BBC News.

„Meie ajalugu on igaveseks muutunud. Nüüd muutuvad ka meie seadused,” ütles Ardern.

Kõik 50 tulistamises hukkunut on nüüd ametlikult tuvastatud, kinnitas politsei.

Austraallasele Brenton Tarrantile on esitatud mõrvasüüdistus ja järgnevad ka teised süüdistused.

„Kuus päeva pärast seda rünnakut teeme me teatavaks kõigi sõjaväe stiilis poolautomaat- ja automaatrelvade keelu Uus-Meremaal,” ütles Ardern. „Seotud osad, mida kasutatakse nende relvade muutmiseks sõjaväe stiilis poolautomaatrelvadeks, keelatakse samuti koos kõigi suure mahutavusega magasinidega.”

Arderni sõnul kehtestatakse amnestia ja tagasiostmise skeem, et kõnealuste relvade omanikud saaksid need ära anda.

Ardern ütles, et tagasiostmine võib maksma minna 100-200 miljonit dollarit, aga see on hind, mis tuleb maksta ohutuse eest.

Ardern teatas ka, et tarvitusele on võetud meetmed relvade ostmise ärahoidmiseks enne seaduse jõustumist.