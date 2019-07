Uus-Meremaa alustas inimestelt nende relvade tagasiostmist

250. tagasiotsmisaktsioonist esimene toimus laupäeval Christchurchis ning selle raames korjati ära 224 relva ja 217 relvaosa ning maksti enam kui 250 000 eurot kompensatsiooni, vahendab uudistekanal BBC.

Uus-Meremaa valitsus eraldas suve hakul enam kui 208 miljonit Uus-Meremaa dollarit (121,3 miljonit eurot), et hüvitada relvaomanikele nende kahju pärast poolautomaatsete relvade ärakeelamist ohvriterohke mošeetulistamise järel.

Keeld võeti vastu aprillis, pelgalt nädal pärast massimõrva, milles hukkus 51 inimest.

Tagastamiskava, mis kehtib ainult ametlikku relvaregistrisse kuuluvatele relvadele, kestab poolt aastat, mis tähendab, et inimestel on kuni 20. detsembrini aega oma relvadest vabatahtlikult ja tasu eest loobuda.

"Tagasiostmisel on üks eesmärk - eemaldada kõige ohtlikumad relvad ringlusest," ütles politsei minister Stuart Nash. "Järgmisteks sammudeks on politseil juba üksikasjalik plaan, mis näeb ette tulirelvade kogumist kogukondadelt. Tegemist on tohutu logistilise katsumusega, millega eeldatavasti alustatakse juuli keskel."

Aprillis vastu võetud uute relvaseaduste kohaselt tuleb inimestel loobuda sõjaväele omastest poolautomaatsetest relvadest ja nende osadest nagu bump stock seade, mida saab kasutada keelatu loomiseks.

Riik hüvitab relvaomanikele kuni 95% äraantava relva alghinnast.