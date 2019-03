Uus liitlane? Trump kaalub Brasiilia NATO liikmeks võtmist

„Me kavatseme uurida väga, väga tugevalt selles mõttes, et – kas see on NATO või see on miski, mis on alliansiga seotud,” ütles Trump ajakirjanikele Bolsonaro kõrval istudes, vahendab Reuters.

Trump ütles ka, et toetab Brasiilia jõupingutusi arenenud riikide Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga (OECD) ühinemiseks.

Ladina-Ameerikast kuuluvad OECD-sse seni Mehhiko, Tšiili ja Colombia.