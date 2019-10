Uus Euroopa Komisjon alustab tööd detsembris

Esialgse plaani kohaselt pidi uus Euroopa Komisjon tööd alustama 1. novembril, kuid Euroopa Parlament lükkas selle täna edasi.

Õhtupoolikul kirjutas Euroopa Parlamendi pressiesindaja Jaume Duch Twitteris, et fraktsioonide juhid korraldasid volinike kuulamised parlamendis ümber.

"Parlament soovib õigeaegselt hääletada, et võimaldada komisjonil alustada tööd 1. detsembril," kirjutas Duch. Lisaks palutakse von der Leyenilt kolme uue volinikukandidaadi kiiret nimetamist.

. @EP_President and political group leaders took stock of #ephearings2019. A democratic and transparent process. Parliament willing to vote on time to allow new Commission to start 1st December, asks for rapid appointment of the new 3 commissioners-designate.