Uuring: Lätis võib olla koroonaviiruse enese teadmata läbi põdenud 11% elanikkonnast

Lisaks sellele on vanusegrupis 7-10 aastat Covid-19 võinud olla isegi 19 protsendil.

Et uurida Läti elanike immuunsust koroonaviiruse suhtes viivad BIOR-i, Läti Ülikooli ja Riia Stradiņši Ülikooli (RSU) teadlased koostöös perearstidega läbi tasuta antikehade teste juhuslikult valitud Läti elanike hulgas.

„Me võtame need inimesed, keda ei ole vaktsineeritud ja kellel ei ole Covid-19 diagnoositud. Need on inimesed, kes ei tea, kas neil on see olnud või mitte,” selgitas RSU rahvatervise instituudi direktor Anda Ķīvīte-Urtāne.

Uuringut on läbi viidud alates eelmise aasta oktoobrist ja see jätkub kuni aprilli alguseni. Teste teevad 120 perearsti üle Läti. Kokku on plaanis uurida kuni 6800 Läti elanikku. 4000 on juba testitud ja saab teha esimesi järeldusi.

„Antikehad on olemas umbes 11 protsendil Läti elanikkonnast. Kui me vaatame sugu, siis veidi rohkem on neid meestel. Kui me vaatame regioone, siis suurem levik on Latgales. Esinevus on suurem lastel ja noortel kuni 13 eluaastani,” ütles Ķīvīte-Urtāne.

See tähendab, et Lätis võib olla Covid-19 läbi põdenud kaugelt rohkem inimesi, kui statistika näitab.

„Kui me oleme praegu Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (SPKC) andmete järgi diagnoosinud Covid-19 umbes viiel protsendil elanikkonnast, siis kui me võtame antikehad, on see arv kahekordne. Järelikult kokku võib kaks korda rohkem inimesi olla nakatunud ilma sümptomiteta või kergete sümptomitega,” ütles Ķīvīte-Urtāne.

See ei tähenda, et võib hakata vabalt võtma.

„See, et inimese kehas on leitud viiruse SARS-CoV-2 vastaseid antikehi, ei muuda midagi. Ettevaatusabinõudega tuleb jätkata ja ikkagi tuleb oodata vaktsiini. Teaduslikud tõendid välisuuringutest näitavad, et pärast haigust, eriti kerges vormis või ilma sümptomiteta, ei moodustu antikehi piisavas koguses, et kaitsta inimest uuesti nakatumise ja haiguse eest,” ütles Ķīvīte-Urtāne.

