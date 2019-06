Uuring: Google teenis uudisteportaalide pealt ligi viis miljardit dollarit

NMA uuring selgitas, et Google’i otsingutulemused avaldavad 16 kuni 40 protsenti uudisest, aga ei maksa sisu tasuta näitamise eest uudisteportaalidele sentigi. NMA tegevjuht David Chavern ütles, et uudisteportaalid peavad investeerima kvaliteetsesse ajakirjandusse, aga ei saa seda teha, kui platvormid avaldavad nende sisu tasuta. “Informatsioon tahab olla vaba, aga ajakirjanikele tuleb palka maksta,” lisas Chavern.

Uuringus märgitud 4,7 miljardit on väga hinnanguline, kuid siiski konservatiivne arvutus. Täpset väärtust on NMA väitel väga raske hinnata Google’i erinevate algoritmide tõttu. 2017. aastast on veerandi võrra rohkem lugejaid jõudnud uudisteni just Google’i otsingumootori kaudu, millest saab järeldada, et inimesed peavad Google’it üheks uudiste otsimise allikaks. Sel põhjusel on pidev uudisvoo uuenemine Google’ile omakorda oluline. Google ja Facebook ei suuna uudiseid otsivaid inimesi nendeni altruismist, vaid saavad näidata vahemehena tarbijale reklaami ning seeläbi raha teenida.

“Me tahame seadusandluse tuge, et väljaandjad saaksid üheskoos töötada Google’i ja Facebookiga välja paremad tingimused enda sisu avaldamiseks,” märkis Chavern.

Uuringus on veel välja toodud, et kuigi inimesed on nõus maksma digitaalse sisu, näiteks muusika või sarjade eest, pole nad nõus tasulisi uudiseid ostma.