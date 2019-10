Uuring: eestlased kinnituvad Soome ühiskonda võõrkeelsetest kõige nõrgemini

„Me peaksime olema mures, et isegi paljud eestikeelsed tahavad Soomest ära. Eestikeelsed on ikkagi kultuuriliselt soomlastele lähedal ja töö järele siia tulnud,” märkis uuringu läbi viinud gruppi kuulunud Pasi Saukkonen, vahendab Vantaan Sanomat.

Kohanemise tajumises on rahvusgruppide vahel suuri erinevusi.

„Kõige vähem on Soome kinnitunud eestikeelsed, aga identiteedi kohanemine on raske ka teistele võõrkeelsete gruppidele,” ütles Saukkonen.

Kui uurijad küsisid, kas tahad elada kogu ülejäänud elu Soomes, oli kindlalt seda meelt vaid 12% eestikeelsetest, 30% somaalikeelsetest, 29% venekeelsetest, 21% ingliskeelsetest ja 63% araabiakeelsetest.

Araabiakeelsed on Saukkoneni sõnul uuringus probleemne grupp, sest suur osa neist on saabunud varjupaigataotlejana ja seetõttu on võimalik, et nad vastavad võimalikult positiivselt.

Küsiti ka, millisel määral tunnevad võõrkeelsed end soomlastena. Somaalikeelsetest oli neid 43%, venekeelsetest 22% ja eestikeelsetest vaid iga kümnes.

Küsiti ka diskrimineerimiskogemuste kohta. Diskrimineerimist tööturul väitis kogevat 90% somaalikeelsetest, 57% araabiakeelsetest umbes pool venekeelsetest ja ligi kolmandik eestikeelsetest.