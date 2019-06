Uurimismeeskond teatab järgmisel nädalal, kes oli lennu MH17 allatulistamise taga Ida-Ukrainas

Oodatakse, et JIT teeb teatavaks, keda peetakse lennuki allatulistamise eest vastutavaks. Varem on uurimiskollektiiv Bellingcat nimetanud mitmeid Vene sõjaväelaste nimesid, kes on väidetavalt seotud õhutõrjesüsteemi Buk raketi väljatulistamisega reisilennuki pihta, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Enne pressikonverentsi teavitatakse hukkunute omakseid. See kohtumine on kinnine.

JIT on uurimismeeskond, kuhu kuuluvad Hollandi, Austraalia, Belgia, Malaisia ja Ukraina esindajad. See moodustati 2014. aastal umbes kuu pärast lennuki allatulistamist. Katastroofis hukkus 298 inimest.

JIT on jõudnud varem järeldusele, et õhutõrjesüsteem Buk, mille raketiga lennuk alla tulistati, oli pärit Vene armee brigaadist. Holland võttis seetõttu Venemaa eelmise aasta mais tema osa eest lennuki allatulistamises vastutusele.