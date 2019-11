Uurijad: vahelt võetud telefonikõned näitavad, et Vene ametnikud juhtisid MH17 allatulistamisega seotud Ukraina separatiste

Uurimismeeskond on juba varem järeldusele jõudnud, et õhutõrje raketisüsteem Buk tuli Venemaa 53. õhutõrje raketibrigaadist, mis baseerub Kurskis.

Uurimismeeskond nimetab endist Kremli strateegi ja asepeaministrit Vladislav Surkovi ning Krimmi annekteerimisjärgset juhti Sergei Aksjonovit.

Uurimismeeskonna teatel mainitakse mitmes telefonikõnes ka Venemaa kaitseministrit Sergei Šoigut.

„Viited lähedastele sidemetele Venemaa valitsusametnike ja DRV juhtide vahel tekitavad küsimusi nende võimaliku seotuse kohta 2014. aasta 17. juulil lennu MH17 alla kukutanud Buki kohale paigutamisega,” ütles Hollandi politsei kriminaaljuurdlusüksuse juht Andy Kraag.

Vahelt võetud telefonikõnedes mainitakse kaht kahtlusalust, kellele on juba süüdistused esitatud. Need on DRV tollane „kaitseminister” Igor Girkin ja tema asetäitja Sergei Dubinski.

DRV juhid on alati kinnitanud, et olid vabatahtlikud, keda keegi ei suunanud, aga uurimismeeskonna sõnul on räägitud tunnistajatega, kes on öelnud, et neid tegelasi juhiti Venemaalt.

„Ma täidan ainult ühe riigi käske ja kaitsen tema huve, see on Vene Föderatsioon. See on kokkuvõte,” on lindistatud DRV juhti Aleksandr Borodaid ütlemas.

Paar nädalat enne MH17 katastroofi rääkis Borodai ilmselt Surkoviga täienduse saatmisest Venemaalt.

Uurijad usuvad, et Venemaa Föderaalne Julgeolekuteenistus (FSB) varustas mässuliste juhte kaitstud telefonidega, mida ei saa pealt kuulata.