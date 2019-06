Uurijad nimetavad neli MH17 allatulistamises kahtlustatavat

Hollandi juhtimisel tegutsev riikidevaheline ühine uurimisrühm (JIT) nimetab neli reisilennuki allatulistamises kahtlustatavat ja esitab sellega esimest korda kellelegi kaasuses süüdistuse, vahendab uudistekanal BBC.

Malaysian Airlinesi lennuk Boeing 777 oli 17. juulil 2014. aastal teel Amsterdamist Kuala Lumpurisse, kui see raketiga Ida-Ukraina kohal alla tulistati, tappes kõik 298 pardalolnut.

Uurijad süüdistavad rünnakus separatiste, kes lasid nende väitel lennuki alla Vene raketiga.

Venemaa eitab tänaseni igasugust omapoolset osalust ja süüdistab kuriteos hoopis Ukrainat.

JIT, mis soovib kahtlustatavate üle kohut mõista Hollandi seaduste alusel, on varem öelnud, et sel on "pikk nimekiri" huvipakkuvatest isikutest, ja palunud tunnistajate abi. Reedel teatasid prokurörid uutest avastustest, süvendades Hollandi meedias levinud hinnanguid, et kahtlustatavad tuutakse nimeliselt välja.