Uued rekordid: Lätis lisandus ööpäevaga 250 ja Leedus 442 koroonaviirusega nakatunut

Lätis oli ka üks surmajuhtum vanuserühmas 55-60 aastat, vahendab LSM.

Kokku on Lätis nüüdseks nakatumisjuhtumeid 4208.

Veelgi rohkem valmistab Lätis muret see, et 5726 testist (mis oli samuti ööpäevane rekord) olid positiivsed 4,4% (eelmisel päeval 2,9%). Üle kolme protsendi tähendab, et viirus levib kontrollimatult.

Läti tervishoiuteenistus (NVD) teatas, et haiglas on rekordarv patsiente: ööga kasvas see 105-lt 113-le. Neist 103-l on mõõdukad sümptomid ja kümnel rasked.

Leedus lisandus ööpäevaga 442 uut nakatumist ja suri üks inimene.

Kokku on nakatumisjuhtumeid Leedus 9104 ja surnud on 126 inimest.

Haigestumisnäitaja 100 000 elaniku kohta oli eile Lätis 80,0 ja Leedus 98,6. Eestis oli see eile 34,4 ja tõusis täna 37,02-le.

