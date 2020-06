Uue puhanguga võitlev Peking loodab koroonaviiruse leviku juulikuus nullini viia

„Tänu Pekingi valitsuse õigeaegsetele ja otsustavatele meetmetele nakkuse leviku tõkestamiseks ja ennetamiseks on koroonaviiruse kolded üldiselt kontrolli all. Hinnangu kohaselt väheneb uute nakatunute igapäevane arv juuni lõpuks ühekohaliste arvudeni ja juuli keskpaigaks või lõpuks nullini,“ vahendab uudisteagentuur TASS ametniku sõnu.

Ta märkis, et „tänu juhtumite varajasele avastamisele ja nakatunute õigeaegsele isoleerimisele on enam kui 90%-l patsientidest tänase seisuga kerged sümptomid“. Tõsiselt haiged koroonaviiruse patsiendid on Zhangi kinnitusel hetkel stabiilses seisundis.

Möödunud nädalal avastati Fengtai piirkonnas Pekingi suurimal Xinfadi hulgimüügiturul COVID-19 puhang. Valdav osa nakatunutest olid kohalikud müüjad ning nende sugulased ja sõbrad. Alates 11. juunist on linnas tuvastatud umbes 269 uut koroonaviiruse juhtumit, enamik neist Fengtais. Tänase seisuga ei olnud 22 patsiendil ühtki haigusele omast sümptomit. Hiina epidemioloogid väidavad, et turult võetud proovid näitasid, et viiruse tüvi on pärit Euroopast.

Uue puhangu tõttu tühistasid Pekingi lennujaamad eelmisel nädalal enam kui 1200 lendu ning võimud otsustasid sulgeda 30 elamurajooni. Ühtlasi panid kõik pealinna koolid oma uksed taas kinni.