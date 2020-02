Uue koroonaviiruse plahvatuslik levik väljaspool Hiinat süvendab võimudes hirmu pandeemia ees

Türgi, Iraak ja Pakistan teatasid viirusepuhangu tõttu pühapäeval piiride sulgemist Iraaniga.

Foto: Scanpix

"Tegemist on tõepoolest uue viirusega ja me saame selle kohta rohkem teada jooksvalt," ütles Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) pressiesindaja Margaret Harris. "Me näeme juhtumeid, millel pole selget epidemioloogilist seost."

Viirusesse nakatumised, mis leiavad praegu aset inimestel, kes ei ole reisinud Hiinasse ega puutunud kokku teadaolevate haigestunutega, näitavad, et "ei ole endiselt selge, kuidas viirus levib", tunnistas Harris.

"Tõsiste nakkuspuhangute esilekerkimine uutes riikides viimastel päevadel on üsna murettekitav," tõdes Hongkongi ülikooli viroloogia osakonna juht Malik Peiris, kes on uurinud, kuidas viirus levib.

Ta ütles, et need, kes on nakatunud koroonaviirusesse, võivad seda edastada ka vahetult enne sümptomite ilmnemist, mis raskendab haiguse ohjeldamist. "Vaja on vaid seda, et keegi libiseks võrgust läbi," sõnas ta.

Täna hommikuse seisuga oli maailmas üle 76 000 kinnitatud koroonaviirusesse nakatunu ja üle 2350 surmajuhtumi, millest WHO viimaste andmete kohaselt enamik leidsid aset Hiinas. Viimastel päevadel on Liibanonis ja Iisraelis teatatud uutest juhtumitest, mille tulemusel on nakatunutega riike kokku 28.

Foto: Scanpix

Lõuna-Korea president Moon Jae-in teatas pühapäeval seoses koroonaviiruse levikuga riigis kõrgeima ohutaseme kehtestamisest - see on samm, mis annab valitsusele volituse lõigata nakkusest halvatud linnad maailmast ära ja võtta tarvitusele muid ulatuslikke meetmeid haiguspuhangu ohjeldamiseks.