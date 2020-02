Uue koroonaviiruse plahvatuslik levik Lõuna-Koreas sunnib valitsust võtma ette jõulisi samme

"Järgnevad päevad on meie jaoks kriitilised," ütles Moon erakorralisel kohtumisel valitsusametnikega, arutades reageerimist koroonaviiruse puhangule, mis on vaid mõne päevaga toonud 602 kinnitatud nakatunut ja nõudnud viie inimese elu. "Olukord nõuab, et keskvalitsus, kohalikud omavalitsused, tervishoiuametnikud, meditsiinitöötajad ja kogu rahvas reageeriks probleemile kooskõlastatult."

Tõstes ohuhinnagu neljandale ehk kõrgeimale tasemele, volitas Moon valitsust astuma samme nagu konkreetsetest riikidest pärit inimestele sissesõidukeelu kohandamine, ühistranspordiliikluse piiramine ning viirusekoldeks olevate linnade äralõikamine muust maailmast, nagu on teinud Hiina ja Itaalia.

Valdav hulk Lõuna-Korea koroonaviiruse juhtumeid on esinenud riigi kaguosas Daegu linnas, mis on sisuliselt seatud erakorralise seisukorra alla, ehkki inimestel on endiselt võimalik linna siseneda ja sealt lahkuda.