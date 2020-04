Uue koroonaviiruse ametlike nakatunute arv ületas miljoni

Viimaste andmete kohaselt on tervenenuid 210 245. Surnud on viiruse tagajärjel 51 376 inimest.

Kõige rohkem nakatunuid on tuvastatud USA-s, kus on 235 747 teadaolevat viirusekandjat. Ööpäevaga on neid lisandunud üle 20 000. Surnud on seal ööpäevaga 522 inimest, kokku 5624.

Itaalias on nakatunuid 115 242. Ööpäevaga on seal surnud 760 inimest ja kokku 13 915 inimest.

Hispaanias on nakatunuid tuvastatud 110 238. Surnud on seal 10 096 inimest. Viimase ööpäevaga 709 inimest.

Hiinast on nakatunute arvu poolest möödunud nüüdseks ka Saksamaa, kus on viirus tuvastatud 85 284 inimesel. Surnud on seal 1089, viimase ööpäevaga 158 inimest.

Suur surmade arv viimasel ööpäeval on ka Ühendkuningriigis, kus on heitis nüüd hinge 569 inimest. Kokku on seal surnud koroonaviiruse tagajärjel 2921 inimest.

Hiinas ei ole nakatunute ametlik arv nüüd juba nädalaid oluliselt tõusnud. Seal on teadaolevalt 81589 nakatunut ja 3 318 surmajuhtumit. Ööpäevaga on surnud kuus inimest.

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!