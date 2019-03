Utrechti trammitulistaja oli alles paar nädalat tagasi vahi all

Kanaaleilandi allikate sõnul kuulub Tanisi perekond salafistlikku sekti. See kuuluvat niinimetatud Kalifaadiriiki, mis asutati 1990. aastatel Saksamaal. Tegemist on keelatud organisatsooniga, mille juht anti Türgile välja ja mõisteti seal 17,5 aastaks vangi.

Tanisi vend on teadete kohaselt selles organisatsioonis aktiivne ja on võidelnud Tšetšeenias. Tema Facebooki kontol on džihadistlik lipp ja tekst: „Kemalistid, demokraadid ja ilmalikud on neetud.”

Eilses tulistamises Utrechti trammis hukkus kolm ja sai raskelt haavata viis inimest. Peamine kahtlusalune on Tanis, aga kinni peeti veel kaks inimest.

Politsei ei välista motiivina terrorismi, aga võimalikuks peetakse ka inimsuhetega seotud motiivi.