USAst välja saadetud Vene agent Marina Butina jõudis kodumaale

Üks kahest ameeriklasest kellega Butina koostööd tegi, oli tema elukaaslane, konservatiivne poliitikaaktivist Paul Erickson, kellele suhete pärast Butinaga süüdistust ei esitatud, küll aga asjaga mitte seotud internetipettuse ja rahapesu eest Lõuna-Dakotas.

Ettevõtte Overstock.com tegevjuht Patrick Byrne astus augustis ametist tagasi, kui paljastati, et ka tal oli Butinaga intiimsuhe.

Föderaalprokuratuuri teatel ei tegelenud Butina „traditsioonilise” spionaažiga, vaid töötas kaadri taga, et leida teid konservatiivsetesse ringkondadesse ja edendada sõbralikumaid suhteid USA ja Venemaa vahel. Butina korraldas õhtusööke Washingtonis ja New Yorgis ja käis üritustel, et kohtuda tuntud poliitikutega.

2015. aastal käis Butina Donald Trumpi valimiskampaaniaüritusel ja küsis Trumpilt küsimuse, kas ta tahab paremaid suhteid Venemaaga. Trump vastas, et saaks Putiniga väga kenasti läbi.

Venemaa välisministeerium süüdistas eelmisel aastal USA-d, et viimane sunnib Butinat tegema vale ülestunnistust täiesti naeruväärsete süüdistuste kohta.