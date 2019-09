USAst minema aetud Talibani delegatsioon sõitis Moskvasse

Talibani pressiesindaja ütles, et nende delegatsioon pidas konsultatsioone president Vladimir Putini Afganistani saadikuga, vahendab uudistekanal BBC.

Uudisteagentuuri Interfax teatel rõhutas Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja kohtumisel USA vajadust taastada kõnelused Talibaniga ning väidetavalt kinnitas rühmitus oma valmisolekut jätkata dialoogi USA-ga.

Talibani pressiesindaja väitis, et on endiselt ühenduses USA läbirääkijatega - enamasti selleks, et teada saada, mis edasi saab.

Visiit tuli kõigest mõned päevad pärast seda, kui Trump teatas, et ta tühistas Camp Davidi kohtumise Talibani juhtidega pärast seda, kui rühmitus tunnistas osalust Kabulis rünnakus, milles hukkus USA sõdur.