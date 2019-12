USAs kukkus alla väikelennuk, nõudes üheksa inimese elu

Osariigis asuva Bruli maakonna prokurör Theresa Maule Rossow ütles, et väikelennuki Pilatus PC-12 pardal oli õnnetuse ajal 12 inimest, vahendab uudistekanal Sky.

Idaho osariiki suundunud lennuk kukkus alla vahetult pärast õhkutõusmist Chamberlaini kohalikult lennuväljalt. Telekanali NBC väitel võisid põhjuseks olla ebasoodsad ilmastikuolud.

Prokurör märkis, et ellujäänud reisijad toimetati lähimasse haiglasse. Nende seisundi kohta pole täpsustavaid andmeid. USA föderaalne lennuamet teatas, et katastroofi asjaolud on väljaselgitamisel.