USAs hukkus traagilises põlengus kuus last ja nende ema

30ndates eluaastates pereisa oli Clintoni linnas toimunud põlengu ainus ellujäänu. Ta toimetati haiglasse vingumürgituse ja teise astme põletustega, vahendab uudistekanal BBC.

Tulekahju põhjust uuritakse.

Kohalikud ametnikud ütlesid, et "kellegi osalust" ei kahtlustata; nad ütlesid USA meediale, et tulekahju võis alguse saada elektririkkest.

Clintoni linnas, mis asub umbes 16 kilomeetri kaugusel osariigi pealinnast Jacksonist, asunud perekonna kodu rajati 1951. aastal. Akendel. võis näha trelle, mis võisid takistada majast põgenemist.

33-aastane pereema oli algklasside õpetaja ning lapsed - viis poissi ja üks tüdruk - olid vanuses 1-15 eluaastat, teatasid ametnikud.

"Nad olid tõesti head inimesed ... Kogu naabruskond on kogu sellest loost vapustatud - see on tõesti laastav," ütles üks naabritest NBCle.

Viis last leiti ühest toast, kuues laps ning nende ema teisest toast, ütles päästeameti esindaja Jeff Blackledge New York Timesile.

Pereisa sai vigastada, kui üritas oma lapsi ja naist päästa.

Tuletõrjujatel kulus südaöö paiku alanud põlengu kontrolli alla saamiseks 40 minutit. Sündmuskohale jõudes leidsid nad eest "murtud ja mures" pereisa, ütles Clintoni linna kommunikatsioonidirektor Mark Jones. "Ta ei tahtnud sündmuskohalt lahkuda. .. Ta oli oma pere pärast väga mures."