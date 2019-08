USA Walmarti kauplusse automaatrelvaga sisenenud mees põhjustas paanika

Dmitri Andreišenko sisenes poodi raskelt relvastatuna, pelgalt mõned päevad pärast massitulistamist ühes teises Walmarti kaupluses, kus hukkus 22 inimest, vahendab uudistekanal BBC.

"Tahtsin teada, kas Walmart austab põhiseaduse teist muudatust," ütles 20-aastane mees pärast vahistamist politseile.

Prokurörid on talle esitanud süüdistuse terroriohu tekitamises.

Süüdimõistmise korral võib meest oodata nelja-aastane vanglakaristus ja 10 000 dollari (8928 eurot) suurune trahv, ütles Greene'i maakonna prokurör Dan Patterson oma avalduses.

Üleeile sisenes Andrejšenko poodi, "rinnal rippumas AR-stiilis automaatrelv", teatas politsei. Ta kandis ballistilist vesti ja jäädvustas oma poeskäiku. Tema käes olnud relvad olid laetud.

Ta ütles politseile, et ei oodanud jalutuskäigule sellist reaktsiooni.

"See on Missouri, ma saan aru, kui me oleks kuskil mujal, näiteks New Yorgis või Californias, siis inimesed läheks endast välja," ütles ta politsei avalduse kohaselt.

Tema abikaasa Angelice oli talle öelnud, et "see pole arukas idee".

"Abikaasa ütles talle, et hiljutiste sündmuste tõttu kavatsevad inimesed seda tõsiselt võtta... ta märkis mehele, et viimane ei ole endiselt suureks kasvanud," märkis politsei.

Ka tema õde Anastasia ütles politseile, et mees oli palunud tal salvestada video sellest, mida ta nimetas "sotsiaalseks eksperimendiks".

"Ta ütles vennale, et see on halb mõte ja et ta ei soovi seda teha," ütles ta.

Andrejtšenko rääkis politseile, et kavatses ainult mõned toidukotid osta ja vaadata, kas keegi üritab teda takistada.

Poe juhataja "uskus, et Andrejtšenko tuli poodi inimesi tulistama" ja käivitas tulekahjusignalisatsiooni klientide evakueerimiseks.