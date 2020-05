USA võttis Hongkongilt oma seadusest tuleneva eristaatuse

Hiina kummitemplist parlament Riiklik Rahvakongress kiitis täna heaks Hongkongi julgeolekuseaduse, mis on taas esile kutsunud meeleavaldused ja rahutused, vahendab AFP.

Eelmisel aastal Hongkongi demokraatiameelsete meeleavaldajate toetuseks vastu võetud USA seaduse järgi peab USA kindlaks tegema, kas linnal on endiselt olemas vabadused, mida Peking lubas, kui leppis Suurbritanniaga läbirääkimistel kokku koloonia tagastamise.

„Ükski mõistlik isik ei saa täna kinnitada, et Hongkongil on säilinud suur määr autonoomiat Hiinast, võttes arvesse fakte kohapeal,” ütles USA välisminister Mike Pompeo, lisades, et Hongkongi eristaatus USA jaoks ei ole enam põhjendatud.

Selline määratlus tähendab, et Hongkong võib kaotada oma kaubandussoodustused, sealhulgas madalamad tollitariifid kui Mandri-Hiinal.

Lõpuks otsustab USA sammude üle USA president Donald Trump, teatas USA välisministeeriumi Ida-Aasia asjade tippametnik David Stilwell.

„Samme kaalutakse ja need saavad olema nii sihitud kui võimalik, et käitumist muuta,” ütles Stilwell ajakirjanikele, tunnistades samas, et on ebatõenäoline, et Peking kurssi muudab.

Stilwelli sõnul ei taha USA kahjustada Hongkongi inimesi. „Selle otsuse tegi valitsus Pekingis, mitte USA,” ütles Stilwell.