USA võtab Euroopas kasutusele null-etteteatamise ajaga mobiliseerimise strateegia

USA sõjaväe ajaleht Stars and Stripes kirjutab, et otsus uue strateegia kasuks langes mõistmisel, et konfliktis Venemaaga tuleb edu saavutamiseks olla valmis Euroopas tegutsema plaanitust oluliselt kiiremini ja ettearvamatumalt ehk teisisõnu: USAl ja selle liitlastel peaks olema võimekus venelasi üllatada.

Just nagu külma sõja ajal, mil USA oli koos oma liitlastega Nõukogude Liidu agressiooni ohu tõttu kogu aeg valmis viivitamatult mobiliseeruma, kuni pärast nn kurjuse impeeriumi kokkuvarisemist 1990ndatel vaadati see strateegia ümber. Äratuskellaks sai 2016. aasta, mil algas sõda Ukrainas, misjärel hakati kaaluma null-etteteatamisajaga mobiliseerimisstrateegia taastamist.

Juba kevade algul otsustas null-etteteatamisajaga mobiliseerimisstrateegiat katsetama hakata, saates oma esimese soomusdiviisi 2. brigaadi sõjaväelastele teate Euroopasse, täpsemini Poola minemisest ette pelgalt nädala. „ Tavapärast eelhoiatust ei olnud,“ ütles komandör, kolonel Chad Chalfont.

Taolise strateegia käikulaskmine nõuab aga Euroopasse vajaliku taristu loomist: USA sõjaväelastel on hetkel õppuste vahel liikudes probleeme oma varustuse täiendamisega, sest sellest ollakse eraldatud.