USA võimalik taandumine ei lase briti kaitseministril öösiti magada

Wallace muretseb, et USA presidendi Donald Trumpi üha süvenev isolatsionistlik poliitika tähendab, et Suurbritannia peab ümber mõtlema eeldused, mis on viimase 10 aasta jooksul olnud selle kaitseplaneerimise aluseks, vahendab uudistekanal Sky.

Hoiatus tuleb ajal, mil peaminister Boris Johnson on teatanud valmisolekust alustada Suurbritannia julgeoleku-, kaitse- ja välispoliitika "sügavaimat ülevaadet" alates külma sõja päevilt.

Kaitseminister Wallace ütles nädalavahetusel usutluses ajalehele The Sunday Times, et mõte sellest, et USA taandub oma rahvusvahelisest rollist, "hoiab mind öösiti üleval".

Ta lisas: "Ma muretsen sellepärast, et USA taandub oma liidrirollist kogu maailmas. See oleks halb maailmale ja halb meile. Plaanime halvimat ja loodame parimat."

Wallace avaldas soovi, et eelseisvat kaitseülevaadet kasutataks uute võimete uurimiseks, mis tähendaks, et tulevastes konfliktides oleks riik vähem USA-st sõltuv. "Viimase aasta jooksul oleme näinud USA väljatõmbamist Süüriast, Donald Trumpi avaldust Iraagi kohta, kus ta ütles, et NATO peaks Lähis-Idas üle võtma ja rohkem ära tegema," selgitas ta.

"2010. aasta eeldused, et me kavatseme alati olla osa USA koalitsioonist, ei vasta olukorrale, milles me tegelikkuses viibime," tõdes Wallace. "Oleme väga sõltuvad USA õhutranspordist ja Ameerika luuretehnikast. Meil tuleb ka oma tehnikat mitmekesistada."

Wallace nõudis ka relvajõududelt tänapäevasemat lähenemisviisi ja ütles, et eelseisvas ülevaates tehtavad muudatused peavad "kajastama 21. sajandit", viidates sellele, et see võib tähendada, et jalavägi asendatakse "1000 häkkeri" või spetsialistiga, et aidata kaasaegsete ohtudega toime tulla.

"Selles, kuidas me riigikaitset tagame, ei tohi valitseda sentimentaalsust. Tõsiselt ka: meil tuleb omaks võtta uus tehnoloogia."