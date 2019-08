USA võidusõidulegend pääses lennuõnnetusest eluga

USA võidusõidusarja NASCAR kunagine tähtsõitja Dale Earnhardt Jr ja tema naine sattusid neljapäeval eralennukiga Tennessee osariigis õnnetusse, ent pääsesid tõsiste vigastusteta, teatasid ametnikud.

Elizabethtoni tuletõrjeülem Barry Carrier ütles CNNile, et võidusõitja viibis koos naise Amyga väikeses lennukis, mis kukkus Elizabethtoni munitsipaallennujaamas alla. Kohaliku politsei teatel sõitis lennuk maandumisel kell 15:38 kohaliku aja järgi rajalt välja.

Tippspordiga juba hüvasti jätnud Dale Earnhardt Jr-i õde Kelley teatas eile Twitteris, et lennuki pardal olnutega on kõik korras. "Kõik on viidud täiendavaks kontrolliks haiglasse. Praegu pole meil lisateavet," kirjutas ta. Ka Earnhardt veetis paar tundi Johnsoni linna meditsiinikeskuses, enne kui ta sealt välja lubati.

USA föderaalse lennuameti teatel veeres Cessna Citation maandumise ajal lennurajalt välja, sõitis läbi aia ning süttis põlema. Lennuki pardal oli kaks pilooti ja kolm reisijat. Ameti kinnitusel pole teateid vigastatute kohta.

Tuletõrje saabumisel olid kõik viis inimest juba lennukist väljas. "Kui meie esimene üksus saabus, tulid lennukist tugevad leegid," ütles Carrier. Tuletõrjeülem kirjeldas lennukit kui "üsna palju hävinud". Enne kustutamist jõudis lennuk põleda 20 minutit.

Lennujaamast umbes 15 miili kaugusel asub ringrada Bristol Motor Speedway, kuhu võidusõidutiimi omanik ja autospordi analüütik Dale Earnhardt Jr tõenäoliselt teel oli.