USA viskas Türgi hävituslennuki F-35 programmist välja

„Türgi ei saa paigutada Vene luureandmete kogumise platvormi koha lähedusse, kus F-35 programm teeb hooldustöid ja majutab F-35,” ütles Lord. „Suur osa F-35 tugevusest seisneb selle varghävitaja võimekustes, nii et võime need võimekused tuvastada seaks ohtu F-35 programmi pikaajalise julgeoleku. Me püüame ainult kaitsta F-35 programmi pikaajalist julgeolekut.”

F-35 programmi partner Türgi on aidanud programmi finantseerida ja kavatses osta sada lennukit F-35A. Kuigi lennukid on ametlikult Türgi omad, on USA öelnud, et tal on voli hoida ära lennukite Türgisse jõudmine ning USA kavatseb mitte lasta ühelgi hetkeks olemas oleval neljal Türgi lennukil oma pinnalt lahkuda.

Lord hoidus siiski ütlemast, et uks programmiga taasliitumiseks on Türgi jaoks suletud, kui S-400 Türgi pinnalt minema viiakse. Kui Lordilt küsiti kaks korda, kas Türgi võetakse tagasi, kui olukord muutub, ei andnud Lord otsest vastust.

„Praegusel hetkel on türklased otsuse teinud. Me oleme öelnud, et F-35 ja S-400 on kokkusobimatud. Me teeme praegu edasi tööd, et suhteid parandada,” ütles Lord.

Kogu F-35 programmiga seotud Türgi personalile on öeldud, et nad peavad lahkuma USA-st 31. juuliks.

2020. aasta märtsiks lõpetatakse ka Türgi tööstuslik osalemine F-35 programmis, mis sisaldab umbes 900 komponendi tootmist lennuki jaoks. Lordi sõnul hinnatakse, et see läheb Türgi majandusele kogu programmi eluea jooksul maksma umbes üheksa miljardit dollarit. Tootmise võtavad esialgu üle Ameerika ettevõtted.

Trachtenberg kordas üha uuesti, et see olukord ei tohiks mõjutada NATO liitlassuhteid laiemalt, see tähendab Türgi osalemist NATO õppustel.

Korduvale küsimusele, kuidas on võimalik, et see, kui Türgil on õhutõrjesüsteem, mida ei saa siduda teiste NATO süsteemidega ja mida võidakse kasutada NATO lennukite järel spioneerimiseks, ei kahjusta alliansi sidusust, vastas Trachtenberg korduvalt, et suhted Türgi, USA ja NATO vahel saavad jätkuda.