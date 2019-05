USA Virgina Beachi linna raputas ohvriterohke veresaun: vähemalt üksteist inimest hukkus. Tapjaks osutus pikaaegne ametnik

Intsident leidis aset kohaliku aja järgi vahetult enne tööpäeva lõppu kella 16 paiku (meie aja järgi laupäeval kell 0.00) ja selles sai esialgsete teadete kohaselt surma vähemalt 11 ja vigastada veel kuus inimest, vahendab uudistekanal BBC.

Tulistaja, kes lasti politsei poolt sündmuskohal maha, avas tule nn ametnike hoones, mis asub linnavalitsuse kõrval. Virginia Beachi politseiülem James Cervera ütles ajakirjanikele, et tulistajaks oli linna avalike hangetega tegeleva osakonna pikaaegne töötaja. Oma kolleege tappis ta valimatult, lisas Cervera.

This is what we’re seeing. Police say this is an active shooter situation at the Virginia Beach Municipal Center. Courthouse is still on lockdown. Here’s what we know so far https://t.co/ucq7ago8Az pic.twitter.com/xwyGXgU75D