USA viirusevastase võitluse juht Fauci: varasemad piirangud oleksid päästnud elusid, aga Trump oli vastu

„Kui me oleksime kohe algusest peale kõik kinni pannud, oleks võinud olla veidi teistmoodi,“ ütles Fauci, kelle sõnul oli selle otsuse tegemine aga keeruline.

USA-s on nüüdseks üle 555 000 nakatumis- ja 22 000 surmajuhtumit. Suur osa neist New Yorgis.

Küsimusele ajalehe New York Times teadete kohta, et Fauci ja teised ametnikud tegid ettepaneku agressiivsete piirangumeetmete kehtestamiseks juba veebruari lõpus, vastas Fauci, et tervishoiuametnikud saavad ainult anda soovitusi puhtalt tervishoiu seisukohalt.

„Tihti võetakse need soovitused vastu. Mõnikord mitte. Aga on nagu on, oleme praegu seal, kus oleme,“ ütles Fauci.

USA-s koroonaviirusevastast võitlust juhtiv Fauci lisas, et keegi ei hakka eitama, et varasemad piirangud oleksid logistiliselt võinud elusid päästa.

Aga ta möönis, et mis puutub sellistesse otsustesse, on asi keeruline.

„Tollal oli palju vastuseisu asjade kinnipanekule,“ ütles Fauci.

Fauci tunnistas, et praegust olukorda USA-s mõjutavad mitmed tegurid, nagu riigi suurus ja heterogeensus, mitte ainult piirangute kehtestamisega hiljaks jäämine.

Samas ütles ta aga ka, et mitmed riigi osad võivad hakata alustama aeglast naasmist normaalsuse juurde vähemalt mõnel viisil võib-olla järgmisel kuul.

Fauci avaldas ka lootust, et 3. novembril kavas olevad USA presidendivalimised saavad toimuda, kui piirangute vähendamisele lähenetakse mõõdukalt.

New York Times paljastas Trumpi saatuslikud vead oma ulatuslikus artiklis, mille tarvis on intervjueeritud kümneid endisi ja praegusi ametnikke.

Leht on uurinud ka e-kirjavahetust ja muid varem avaldamata dokumente, millest selgub terviklikum pilt Trumpi ebakindlast reageerimisest viiruse levides.

New York Timesi andmetel pisendas Trump viiruse ohtu nädalaid, reageeris olukorra tõsidusele aeglaselt, ja süüdistas muu hulgas tervishoiuminister Alex Azari paanika õhutamises.

Kuigi Trump piiras jaanuari lõpus USA-sse sisenemist Hiinast, pidid rahvatervisemured Valge Maja sisestes diskussioonides võitlema eluruumi pärast majanduslike ja poliitiliste seisukohtadega.