USA, Venemaa jt hakkavad oma kodanikke koroonaviiruse epitsentrist evakueerima

Vene saatkond Wuhanis teatas, et Moskva ja Peking arutavad nii Wuhanis kui ka Hubei provintsi teistes linnades viibivate Venemaa kodanike võimalikku evakueerimist, teatas laupäeval uudisteagentuur RIA.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying ütles pühapäeval, et kommunistlik valitsus on valmis tegema koostööd kõikide riikidega, kellel on soov oma kodanikke viiruse epitsentris aidata.

Võimaliku evakueerimisplaaniga oma kodanikele on välja tulnud ka India, Saudi Araabia ja Lõuna-Korea.

Hiina riigijuht Xi Jinping ütles laupäeval, et riik on silmitsi tõsise olukorraga, arvestades surmava viiruse "kiirenevat levikut". Ta käskis kõigi tasandite parteikomiteedel ja valitsustel muuta puhangu ennetamine ja kontroll oma prioriteediks, öeldes, et "see on meie vastutus".

Hiina riiklik tervisekomisjon teatas pühapäeval, et epideemia vastu võitlemiseks on linna saadetud rohkem kui 1350 arsti ja õde väljastpoolt Wuhani, samas kui peagi järgneb veel 1000 inimest.

Viimase seisuga on koroonaviirusesse nakatunud üle 2000 ja surnud üle poolesaja inimese.