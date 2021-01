USA vandenõulasest kongresmen tõotab alustada Bideni tagandamist päev pärast tema ametivannet

46-aastane Greene, kes valiti Kongressi Georgia osariigi väga konservatiivsest 14. valimisringkonnast, säutsus kolmapäeval, et esitab 21. jaanuaril Esindajatekojale eelnõu Bideni ametist vabastamiseks "võimu kuritarvitamise eest", vahendab NewsWeek.

Ta on esimene QAnoni vandenõuteooriasse uskuja Kongressis ja häälekas president Trumpi toetaja. USAs populaarsust koguv QAnon on laiaulatuslik alusetu vandenõuteooria, mis väidab, et Trump peab salajast sõda saatanat kummardavatest pedofiilidest eliidiga valitsuses, äris ja meedias. Kolmapäeval hääletas Greene ka president Trumpi tagandamise vastu Kapitooliumi mässu õhutamise eest.

Vabariiklane Greene väitis ühtlasi, et 78-aastase endise asepresidendi perekond on "kriminaalne". "Ameerika rahva nimel peame veenduma, et meie liidrid võetakse vastutusele. Meil ​​ei saa olla USA presidenti, kes on valmis kuritarvitama riigipea võimu ja on hõlpsasti äraostetav välismaiste valitsuste, Hiina ja Ungari energiaettevõtete poolt," selgitas ta intervjuus Newsmaxile.

"Ma ei suuda ette kujutada, et selle riigi inimesed kardaksid Bideni ametiaega silmas pidades oma tuleviku pärast nii väga, et nad oleksid nõus toime panema vägivaldseid tegusid nagu siin Kapitooliumis," lisas Greene.

Viimastel nädalatel on mitmed sotsiaalmeediaplatvormid QAnoni vastu samme astunud. Muu hulgas sulges Twitter tuhandeid sellega seotud kontosid ja TikTok blokeeris sellega seotud teemaviited oma otsingutulemustest. USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) on määratlenud QAnoni potentsiaalse kodumaise ekstremistliku ohuna.

QAnoni toetav Greene on muu seas relvakandmise, piirimüüri ja abordi keelamise poolt. Mitmed vabariiklased võtsid kampaania ajal Greene’i vastu sõna, kui ilmusid välja videod, milles ta halvustas mustanahalisi, moslemeid ja juute.