USA valmistub väidetavalt Iraani revolutsioonilist kaardiväge terroriorganisatsiooniks kuulutama

Kuigi revolutsioonilisel kaardiväel on laialdane kontroll ja mõju Iraani majanduse üle, on USA sanktsioonidel ilmselt piiratud mõju. Terroriorganisatsiooniks kuulutamine võib aga märkimisväärselt raskendada USA sõjalist ja diplomaatilist tegevust eriti Iraagis, kus paljudes šiiitide relvarühmitustel ja poliitilistel parteidel on Iraani revolutsioonilise kaardiväega tihedad sidemed.

Liibanonis võib see samm piirata veelgi seda, kellega USA ametnikud suhelda saavad. Revolutsioonilisel kaardiväel on tihedad sidemed Hezbollah’ga, mis kuulub Liibanoni valitsusse. Hezabollah juba on kuulutatud välisriigi terroristlikuks organisatsiooniks. Selle kuulumine Liibanoni parlamenti ja valitsusse on sundinud USA-d vältima igasuguseid kontakte Hezbollah’ liikmetega, kuigi USA abistab jätkuvalt Liibanoni armeed ja teeb sellega koostööd.

Ilma eranditeta keelataks USA sõjaväelastel ja diplomaatidel kontakteeruda Iraagi või Liibanoni võimudega, kes suhtlevad revolutsioonilise kaardiväega.

Pentagon ja USA luureagentuurid on väljendanud muret selle üle, et terroriorganisatsiooniks kuulutamine ei luba kontakteeruda teiste riikide ametnikega, kes võivad olla revolutsioonilise kaardväe personaliga suhelnud.

Lisaks neile komplikatsioonidele on USA väejuhid mures, et revolutsioonilise kaardiväe terroriorganisatsiooniks kuulutamine võib esile kutsuda Iraani kättemaksu USA vägede vastu piirkonnas.