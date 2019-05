USA väljaanne Daily Beast: Eesti valged natsionalistid on saanud Trumpilt suuri ja inetuid õppetunde

Daily Beasti sõnul on EKRE kogu Euroopas levivate populistlike erakondade pisiversioon. Paljudes riikides on aga populistid häbenematult Venemaa presidendi Vladimir Putini maailmavaadet toetavad ning on mitmel juhul saanud Venemaalt raha, et lõhkuda Euroopa Liit ja NATO, märgib Daily Beast. EKRE teeb selliste Putini-meelsete populistlike parteidega koostööd, aga on Moskva-vastane. Daily Beasti hinnangul on EKRE vastus sellele probleemile hukka mõista ja alandada Eesti kohalikku venekeelset vähemust. „Vihkamine on lõpuks see, mida see erakond kõige paremini oskab,” kirjutab Daily Beast.

Daily Beast küsis kommentaari USA saatkonnalt Tallinnas, mis on praegu saadikuta. Seal jäädi väga diplomaatiliseks. „Me oleme kindlad, et uus koalitsioonivalitsus jätkab meie suurepärast koostööd,” ütles chargé d’affaires Elizabeth Horst.

Samuti piirdus diplomaatilise kõnepruugiga peaminister Jüri Ratas: „Ma olen meie partneritele kinnitanud, et lõhestav retoorika ja vastuolulised käemärgid ei esinda meie valitsust mingil moel.”

„Ma olen teadlik selle konkreetse käemärgi vastuolulisest tähendusest ega oleks seda kunagi kasutanud,” kirjutas Ratas esmaspäeval pressiesindaja kaudu e-kirjas Daily Beastile. „Koalitsioonilepe on selge – me taunime rangelt kõiki rahvaste vahelise vaenu, antisemitismi ja ühiskonda lõhestava retoorika ilminguid.”

Endine peaminister Taavi Rõivas ütles Daily Beastile, et äärmusrühmituse valitsusse lubamine on ränk viga. „Me kõik kannatame selle tõttu,” ütles Rõivas.

Teised eestlased ütlesid Daily Beastile, et klammerduvad lootuse külge, et rahva kollektiivne piinlikkus võib uue valitsuse kukutada, või vähemalt et peaministril tekiks sisemine jõud uhkelt võõravaenulike partnerite igapäevastele sõimuvalingutele vastu astuda.

„See on otse Trumpi käsikirjast,” ütles Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse direktor Sven Sakkov. „Sa ütled iga päev midagi pöörast, mida meedia taga ajab... Sa domineerid poliitilisel maastikul. Ükski teine teema ei ole enam esilehtedel. Kopeerides Trumpi, tahavad nad olla võimul, aga oma retoorikas sarjavad nad „süvariiki”.”

Endine president Toomas Hendrik Ilves kurtis Daily Beastile, et mida kauem on EKRE valitsuses, seda rohkem riskib Eesti kaugeneda suuresti paljurahvuselisest ja multikultuursest kõrgtehnoloogilisest valdkonnast, mis on ta maailmakaardile viinud.

„Üks asi, mida nad õpivad, on see, kuidas saab väga lühikese ajaga riigi hea maine minema visata,” nõustus Kaja Kallas. „Varsti võib olla nii, et keegi ei mäleta meid IT-tulevikule orienteeritud tehnoloogiateadliku riigina, vaid valgete natsionalistidena.”

Daily Beast saatis tekstisõnumi ka Martin Helmele, et küsida, kas peaminister on palunud tema erakonnal hoiduda „solvavatest käemärkidest” või avalikult rassistlikest avaldustest.

Helme saatis vastu sõnumi, et peaminister ei ole midagi sellist palunud.

Daily Beast küsis seejärel, kas Helme loobuks oma avaldusest „Kui on must, näita ust”, kui peaminister paluks.

Sellele Helme ei vastanud.