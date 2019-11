USA välisminister Pompeo rääkis Berliinis väärtuste konkurentsist Venemaa ja Hiinaga

Oma kõnes Berliini müüri langemise 30. aastapäeva puhul ütles Pompeo, et lääs eksis selle uhke hetke järel teelt, vahendab Reuters.

„Me arvasime, et võime oma ressursid liitudest ja oma sõjavägedest eemale suunata. Me eksisime,” ütles Pompeo.

„Täna Venemaa – mida juhib endine KGB ohvitser, kes paiknes kunagi Dresdenis – tungib sisse oma naaberriikidesse ja tapab poliitilisi oponente,” lausus Pompeo. „Hiinas kujundab Hiina Kommunistlik Partei autoritarismi uut visiooni.”

„Hoidkem kokku ühtsuses,” ütles Pompeo. „Seiskem koos liitlastena.”

NATO kohta ütles Pompeo, et see peab kasvama ja muutuma või muidu on tal oht muutuda iganenuks.

„Nüüd 70-aastane NATO peab kasvama ja muutuma. Ta peab vastu astuma tänapäeva reaalsustele ja tänapäeva väljakutsetele,” ütles Pompeo pärast kõnet küsimustele vastates.

„Kui riigid usuvad, et nad saavad julgeolekukasu, andmata NATO-le ressursse, mida ta vajab, kui nad ei täida oma kohustusi, on oht, et NATO muutub ebaefektiivseks või iganenuks,” lisas Pompeo.