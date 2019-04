USA välisminister lubab Muelleri raporti alusel Kremli vastutusele võtta

Tema sõnul jätkatakse küsimuse tõstatamist kõikidel omavahelistel kõrgetasemelistel kohtumistel, rõhutamaks, et USA siseasjadesse sekkumine on lubamatu ja seda ei tolereerita, vahendab uudistekanal BBC.

„Astume karme samme, et tõsta Venemaa jaoks selle pahatahtliku tegevuse hinda. Jätkame selle tegemist,“ ütles Pompeo reedel pärast kohtumist Jaapani välis- ja kaitseministriga. „Räägime pidevatest nõudmistest Venemaale: loobuge tegevustest, mis on takistuseks meie demokraatia edule. Ja näitame neile selgelt, et selline käitumine on lubamatu.“

Tema sõnul ei ole USA ainus, kelle siseasjadesse Kreml üritab sekkuda.

Venemaa president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov mõistis eriprokurör Muelleri raportit aga teisiti, öeldes, et sellest ei leia ühtki tõendit nende väidetava sekkumise kohta. „Just nagu varemgi, ei leia sellest põhjendustega tõendusmaterjali väidetavast Moskva sekkumisest, seda lihtsalt ei ole,“ ütles Peskov reedel ajakirjanikele. „On väga kahju, et sellise kvaliteediga dokumentidel on otsene mõju USA ja Venemaa kahepoolsetele suhetele, mis ei ole nii või teisiti parimas vormis.“

Tema sõnul tuleks USA maksumaksjatel nõuda aru oma raha seesuguse kasutuse kohta.