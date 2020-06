USA välisminister: Bolton on reetur ja valetaja

“Ma pole raamatut lugenud, ent avaldatud katkendite põhjal levitab John Bolton valesid: paisutatud pooltõdesid ja otsest valet,” teatas Pompeo. “On korraga kurb ja ohtlik, et John Boltoni viimaseks rolliks jääb Ameerikat kahjustanud ja rahva püha usaldust kuritarvitanud reeturi roll. Kõigile meie sõpradele kogu maailmas: te teate, et president Trumpi Ameerika on jõud, mis esindab maailmas headust.”

Boltoni raamatus väidetakse muu hulgas, et Pompeo olevat eraviisiliselt kritiseerinud viisi, kuidas Trumpbeta Põhja-Korea ja Saudi Araabia liidritega suhtles. Boltoni sõnul olevat Pompeo olnud algusest peale veendunud, et Trumpi katsetest Põhja-Koreaga läbirääkimisi pidada ei saa mingit kasu tõusta.