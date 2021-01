USA välisministeerium: meil on uusi tõendeid, et COVID-19 võis pärineda Hiina laborist

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: AFP

USA välisministeerium teatas reedel, et sel on uut teavet, mis viitab, et COVID-19 pandeemia võis alguse saada Hiina laborist, mitte inimeste kokkupuutel nakatunud loomadega.