USA valimisametnikud: 3. novembri presidendivalimised olid kõige turvalisemad Ameerika ajaloos

Valimiste turvalisuse ekspertide avaldus, milles kuulutati 3. novembri valimised kõige turvalisemateks USA ajaloos, on seni kõige otsesem Trumpi valimispettuse süüdistuste ümberlükkamine, vahendab Associated Press.

„Kuna me teame, et on palju alusetuid väiteid ja võimalusi valeinformatsiooniks meie valimisprotsessi kohta, kinnitame me teile, et meil on ülim kindlus meie valimiste turvalisuse ja aususe kohta ja ka teil peaks olema,” öeldakse avalduses. „Kui teil on küsimusi, pöörduge valimisametnike kui usaldusväärsete häälte poole, sest nemad administreerivad valimisi.”

Avaldust levitas USA Küberjulgeoleku ja Infrastruktuuri Julgeoleku Agentuur (CISA), mis juhtis föderaalset valimiste kaitset. Selle avaldas Twitteris agentuuri direktor Chris Krebs, kelle kohta oli Reuters vaid tunde varem kirjutanud, et ta on öelnud oma kaastöötajatele, et on oodata tema vallandamist Trumpi poolt. Krebs on ennegi Twitteris sõna võtnud ja kinnitanud ameeriklastele, et valimised olid turvalised ja nende hääled saavad loetud.

„Ameerika, me oleme kindlad teie häälte turvalisuses ja ka teie peaksite olema,” kirjutas Krebs.

Avalduse allkirjastanud ametnike sõnul ei ole neil mingeid tõendeid, et mingi valimissüsteem oleks kustutanud või kaotanud hääli, muutnud hääli või oleks olnud kuidagi ohus. Nad märkisid, et kõigis osariikides, kus tulemus oli tasavägine, on olemas paberil andmed, mis võimaldavad iga hääle uuesti ülelugemist, kui vaja, ning kõigi võimalike vigade leidmist ja korrigeerimist.

„3. novembri valimised olid kõige turvalisemad Ameerika ajaloos. Just praegu on üle riigi valimisametnikud kogu valimisprotsessi üle vaatamas ja topelt kontrollimas enne tulemuste lõplikuks tegemist,” öeldakse avalduses.

Probleemid, millele Trumpi kampaania ja liitlased on osutanud, on tavalised kõikide valimiste puhul USA-s: probleemid allkirjadega, salaümbrikud ja postmargid posti teel hääletamisel ning võimalus, et väike arv hääli antakse valesti või kaovad. Et Joe Biden juhib võtmetähtsusega kaalukeeleosariikides Trumpi ees piisava vahega, ei oleks neil probleemidel mõju valimistulemusele.