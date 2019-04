USA väikelinna sünagoogis avas antisemiit püstolkuulipilduja tule, tabamuse sai ka rabi

USA president Donald Trump ütles juhtunust kuuldes, et mõistab igasguse antisemitismi hukka. „Täna on ameeriklaste südamed sünagoogitulistamise ohvritega Californias, see just juhtus. Kogu meie rahvas leinab elude kaotust, palvetab haavatute eest ja seisab solidaarselt koos juudi kogukonnaga,“ ütles ta kampaaniaüritusel Wisconsinis. „Mõistame karmilt hukka antisemitismi, kurjuse ja viha, mille üle tuleb võidu saavutama“