USA vabariiklastest kongresman: Trump tuleks ametist tagandada

Amash selgitas oma seisukohta Twitteri vahendusel, kirjeldades erakonnakaaslasest riigijuhi „tagandamist väärivat käitumist“ seoses eriprokurör Robert Muelleri juurdlusega, mida riigipea üritas raporti kohaselt korduvalt tulutult peatada, vahendab uudistekanal Daily Beast.

Here are my principal conclusions:

1. Attorney General Barr has deliberately misrepresented Mueller’s report.

2. President Trump has engaged in impeachable conduct.

3. Partisanship has eroded our system of checks and balances.

4. Few members of Congress have read the report.