USA vabariiklaste kongress kui perepidu: kõne peavad Melania Trump, Donald Trump juunior, Eric Trump, Tiffany Trump ja Lara Trump

Kongressi esimesel õhtul sai sõna presidendi poeg Donald Trump juunior ja tema tüdruksõber Kimberly Guilfoyle. Esileedi Melania Trump pidas kõne kongressi teisel päeval. Talle tegid n-ö sooja Trumpi poeg Eric ja tütar Tiffany. Täna peaksid kõne pidama ka Trumpi tütar Ivanka ja Eric Trumpi abikaasa Lara Trump.

On küllaltki tavapärane, et kongressil peavad kõne kandideeriva poliitiku pereliikmed. Möödunud nädalal toimunud opositsiooniliste demokraatide kongressil astusid üles mitmed endise asepresidendi Joe Bideni perekonna liikmed, sealhulgas Bideni abikaasa Jill ja poeg Hunter.

Trumpi jaoks on pere roll valitsemise juures aga olulisem kui varasematel presidentidel. Tema tütar Ivanka ja viimase abikaasa Jared Kushner on Valges Majas kõrgetel ametikohtadel ning tema täiskasvanud pojad ja nende partnerid teevad tihedat koostööd riigipea valimiskampaaniaga.

"Ameerika on parim riik maa peal, kuid kogu mu isa maailmavaade keerleb idee ümber, et meil on alati võimalik veelgi paremini hakkama saada. Kujutage ette elu, mida te soovite, sellist, kus teil on suurepärane töö, ilus kodu, täiuslik perekond. Te võite selle saada. /.../ See algab Donald J. Trumpi taasvalimisest Ameerika Ühendriikide presidendiks," lausus kongressi avapäeval Donald Trump juunior.

"Ma tunnen puudust iga päev sinu kõrvalt töötamisest, kuid olen neetult uhke, et saan olla selle võitluse rindel," ütles Eric Trump oma kõnes teisipäeval, pöördudes otse isa poole. "Olen uhke selle üle, mida sa selle riigi heaks teed."

"Mul on uhke oma lastele näidata, mille eest nende vanaisa võitleb," lisas ta.

"Mu isa on pannud mind uskuma, et Ameerika võib jälle tõeliselt suur olla," märkis omakorda harva avalikel esinemistel üles astuv Tiffany Trump. "Hääl minu isale Donald J Trumpile on hääl meie Ameerika ideaalide toetuseks."

Esileedi Melania Trump ütles aga, et president "on abikaasa, kes toetab mind kõiges, mida ma teen".

"Meie riigi tulevik on talle alati olnud väga oluline," ütles naine, "ja see on midagi, mida ma olen alati imetlenud." Ta jätkas: „Alates sellest päevast, kui ma temaga kohtusin, soovis ta sellest riigist teha ainult parima. Pikki aastaid vaatasin, kuidas ta muretses ja pettus. Ja ma olen nii uhke, et näen paljusid asju, mida ta on teinud nii lühikese aja jooksul."