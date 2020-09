USA vabariiklaste juhid tõttasid kinnitama võimu rahumeelset üleandmist pärast presidendivalimisi

Senati enamuse liider Mitch McConnell kirjutas Twitteris: „3. novembri valimiste võitja inaugureeritakse 20. jaanuaril. Tuleb korrapärane üleminek, nagu on olnud iga nelja aasta järel alates 1792. aastast.”

Hiljem ignoreeris McConnell ajakirjaniku küsimust, mida ta teeks, kui Trump keelduks tagasi astumast, ja kas ta nõuaks seda Trumpilt.

Kuigi McConnell ei nimetanud oma säutsus otseselt Trumpi, oli selge, et ta vastas presidendile, kellelt küsiti kolmapäeval Valge Maja pressikonverentsil, kas ta lubab kindlalt võimu rahumeelset üleandmist pärast valimisi.

„Noh, me peame vaatama, mis juhtub,” ütles Trump ja hakkas rääkima posti teel valimiste võltsimisest, mis on üks tema lemmikteemadest.

Eile kordas Trump väidet, et ta ei usu, et saab olla ausaid valimisi, kui mõnedes osariikides saadetakse valimissedelid kõigile registreeritud valijatele.

„Me tahame kindlustada, et valimised on ausad, ja ma ei ole kindel, et nii saab olla. Ma ei arva, et nii saab olla kogu selle olukorraga, küsimata vaimissedelitega – need on küsimata – miljonid saadetakse igaühele ja eks paistab,” ütles Trump.

Seotud lood: Trump ei andnud kindlat lubadust võim pärast võimalikku valimiskaotust rahumeelselt üle anda

Üheksa osariiki ja Columbia ringkond kavatsevad saata valimissedelid postiga igale registreeritud valijale. Neist osariikidest vaid Nevadat peetakse niinimetatud kaalukeeleosariigiks, kus demokraatide kandidaadil Joe Bidenil on küsitluste järgi kuueprotsendine edumaa.

Teistes osariikides, näiteks Michiganis ja Floridas, peavad valijad posti teel hääletamiseks valimissedelit taotlema ja Trump on õhutanud valijaid seda tegema.

Senati vabariiklaste parteidistsipliini eest hoolt kandev ametimees ehk whip John Thune ütles ajakirjanikele, et võimu rahumeelne üleandmine on demokraatia alus ja ta ootab, et see kehtiks ka 2020. aasta valimiste kohta.

„Rahumeelne võimu üleandmine on demokraatia alus, ilma selleta on meil Valgevene. Igasugune viide sellele, et president ei pruugi seda põhiseaduslikku garantiid austada, on nii mõeldamatu kui ka vastuvõetamatu,” kirjutas kolmapäeval Twitteris Trumpi sagedane kriitik, vabariiklasest senaator Mitt Romney.