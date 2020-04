USA vaagib immuunsuspasside andmist viirusest tervenenutele

USA presidenti nõustav Fauci ütles CNNile, et Trumpi administratsioon kaalub sertifikaatide väljaandmist, millega inimestel oleks võimalik tõestada, et nad on koroonaviiruse juba läbi põdenud. Meede võiks aidata nakkuse levikut kontrolli all hoida, kui inimesed hakkavad lähikuudel tööle naasma, vahendab uudistekanal Business Insider.

"Ma arvan, et see on üks neist asjadest, millest me räägime, kui tahame veenduda, et teame, kes on haavatavad inimesed ja kes mitte," ütles ta. "See on asi, mida arutatakse. Ma arvan, et sellel võib tegelikult teatud tingimustel mingi väärtus olla."

Fauci lisas, et föderaalvalitsus kavatseb eeloleval nädalal kasutusele võtta "suure hulga" antikehade teste, mida toidu- ja ravimiamet praegu valideerib.

Kui olemasolevad koroonaviiruse testid annavad inimestele teada, kas neil on viirus või mitte, siis antikehade test ütleb, kas nad on viiruse juba läbi põdenud ja sellest taastunud, mis võib tähendada, et nad on immuunsed. Nende juurutamine oleks osa valitsuse majanduse taasavamise kava järgmisest etapist.

"Umbes nädala jooksul on meil saadaval üsna suur arv teste," ütles Fauci reedel.

Valitsus uurib ka viiruse leviku jälgimiseks partnerlust erasektori ettevõtetega. Apple ja Google teevad praegu koostööd kontaktide jälgimise programmi väljatöötamise nimel, mis kasutab inimeste nutitelefonide Bluetoothi-andmeid, et hinnata, kas nad on kokku puutunud koroonaviirusesse nakatunud inimestega.

CDC direktor Robert Redfield ütles neljapäeval NPR-ile, et normaalsusesse naasmiseks on USA-l vaja rakendada "väga agressiivseid" meetmeid, sealhulgas jälgida inimeste kontakte.

