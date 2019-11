USA üritab Nord Streami projekti sanktsioonide kaudu lämmatada

"Antud sammu põhjuseks on see, et võimalust olukorda muuta ei ole enam kauaks. Valdav osa Nord Stream 2 gaasitorustikust on juba valmis," vahendas uudisteagentuur Interfax Rischi sõnu. USA senaatori sõnul lähevad sanktsioonid "kalliks maksma" gaasitoru ehitusega seotud ehitusettevõtetele ja sunnivad neid tööd lõpetama. Ta avaldas ühtlasi veendumust, et see samm sunnib Venemaad otsima alternatiivseid võimalusi projekti rakendamiseks.

Väljaanne Defence News märgib, et riigikaitseseaduse täiendusi pole veel avaldatud. Senaator Rischi sõnul sarnaneb nende eelnõu senati välissuhete komisjoni sel suvel koostatud aktile "Euroopa energiajulgeoleku kaitse kohta". Senaatori sõnul on otsusel sanktsioone karmistada toetus USA Kongressi mõlemas kojas, aga ka valitsuses ja panganduskomiteedes.

USA on kindlalt vastu uuele gaasijuhele Venemaalt Euroopasse. USA väitel ohustab see Euroopa julgeolekut. Tõsi on aga ka see, et ameeriklased müüksid hea meelega ise Euroopasse veeldatud maagaasi.