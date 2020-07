USA ülemkohus otsustas, et Trump ei ole tema finantsandmete väljanõudmise suhtes puutumatu

Asi puudutab Trumpi pikaajalisele raamatupidamisfirmale Mazars LLP esitatud nõuet esitada Trumpi finantsandmed, sealhulgas maksudeklaratsioonid. Nõue esitati osana vandekohtu juurdlusest, mida viib läbi Manhattani ringkonnaprokuratuur, mida juhib Cy Vance Jr, vahendab Reuters.

Erinevalt teistest viimastest presidentidest on Trump keeldunud tema varade suurusele valgust heita võivaid maksudeklaratsioone ja muid materjale avaldamast. Nende andmete sisu on jäänud püsivaks saladuseks veel ka nüüd, kui ta teiseks ametiajaks kandideerib.

Vance taotles 2019. aasta septembris maksudeklaratsioone ligi kümne aasta kohta osana kriminaaljuurdlusest, mis algas 2018. aastal Trumpi ja tema perekonna kinnisvaraettevõtte Trump Organizationi üle. Juurdluse kutsusid esile paljastused kahele naisele makstud vaikimisraha kohta, kes olid öelnud, et neil oli Trumpiga seksuaalsuhe. Üks neist oli pornonäitlejanna Stormy Daniels ja teine endine Playboy modell Karen McDougal. Trump ja tema abid eitasid suhete olemasolu.

Ülemkohus otsustas häältega 7-2, et nõue Mazars LLP-le anda vandekohtule üle finantsandmed osana kriminaaljuurdlusest tuleb täita.

Otsus ei tähenda aga, et dokumendid tuleb üle anda kohe, sest oodata on edasist kauplemist madalama astme kohtutes. Lõpptulemus võidakse saavutada alles 3. novembri presidendivalimiste järel.

Trumpi väide, et ta on igasuguste kriminaalprotsesside suhtes puutumatu, on vastuolus pretsedentidega 200 aasta pikkusest ajast, mille järgi on presidendid ja nende ametlik suhtlus õiguslike protsesside subjekt, teatas ülemkohtu arvamuse koostanud konservatiivne kohtunik John Roberts.

„Me kinnitame seda põhimõtet täna ja jääme selle juurde, et president ei ole ei absoluutselt puutumatu osariigi kriminaalsete kohtunõuete suhtes tema erapaberite kohta ega ole tal õigust kõrgendatud vajadusstandarditele,” lisas Roberts.