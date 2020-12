USA ülemkohus lükkas tagasi vabariiklaste katse Bideni valimisvõit Pennsylvanias kahtluse alla seada

Kohus keeldus ilma kommenteerimata Pennsylvania kinnitamisprotsessi kahtluse alla seadmast. Demokraadist kuberner Tom Wolf on juba Bideni võidu president Donald Trumpi üle kinnitanud ja osariigi 20 valijameest valmistuvad kohtuma 14. detsembril, et anda oma hääled Bideni poolt, vahendab Associated Press.

Biden kogus valimistel kokku 306 valijameest, nii et ka sel juhul, kui Pennsylvania tulemus oleks kahtluse alla seatud, oleks tal ikkagi üle 270 valijamehe toetus, mida on presidendiks saamiseks vaja.

Ülemkohtule esitasid kaebuse esindajatekoja vabariiklasest liige Kirde-Pennsylvaniast Mike Kelly ning kongressikandidaat ja Trumpi lemmik Sean Parnell, kes kaotas Pittsburghi piirkonnas demokraat Conor Lambile.

Biden võitis Trumpi Pennsylvanias enam kui 80 000 häälega. Eelmistel presidendivalimistel oli seal võitnud Trump.