USA ülemkohus keeldus valimistulemusi muutmast

Texase osariigi poolt sel nädalal ülemkohtule esitatud hagis sooviti valimistulemuste tühistamist neljas kaalukeeleosariigis - Michiganis, Georgias, Pennsylvanias ja Wisconsinis, vahendab BBC.

Joe Biden võttis võidu kõigis neljas.

Hagile valimistulemuste ümberpööramiseks avaldasid toetust 18 vabariiklaste kontrolli all olevat osariiki ja 106 vabariiklasest kongressisaadikut, ning president Trump nimetas seda oma "suureks võimaluseks".

USA ülemkohtu üheksa kohtunikku, sh kuus, kelle on määranud ametisse vabariiklased, lükkasid aga üksmeelselt hagi reedel tagasi ehk jätsid selle rahuldamata.

Ülemkohus leidis oma otsuses, et Texasel ega ühelgi osariigil ei ole seaduslikku õigust sekkuda teise hääletamisprotsessi.

Otsus on tõsine tagasilöök president Trumpi jaoks, kes on varem lubanud, et novembrikuiste presidendivalimiste tulemused vaidlustatakse ülemkohtus.

Trump on järjekindlalt ilma tõendeid esitamata väitnud, et tema on valimiste tegelik võitja, süüdistades oma rivaali Joe Bidenit ja demokraate laiaulatuslikus valimispettuses.

Trumpi väited massilisest häälte võltsimisest on kohalike ametnike poolt kõikjal riigis tagasi lükatud ning tema kampaaniameeskonna arvukad juriidilised hagid on peaaegu kõik kohtus läbi kukkunud - ennekõike just tõendite puudumise tõttu.

USA kõik 50 osariiki ja pealinn Washington D.C. on oma valimistulemused ametlikult kinnitanud. Joe Biden sai 306 valijamehe häält Trumpi 232 vastu, kogudes 51,3 protsenti häältest ehk üleriigiliselt rohkem kui seitse miljonit häält enam kui tänane riigipea.

USA valijameestekogu koguneb esmaspäeval, et valida Joe Biden ametlikult USA järgmiseks ehk 46. presidendiks. Ta vannutatakse ametisse 20. jaanuaril.