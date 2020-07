USA ülemkohus eemaldas takistused teiseks föderaalhukkamiseks sel nädalal

Nüüdseks 68-aastane Purkey mõisteti süüdi 16-aastase tüdruku röövimises, vägistamises ja tapmises ning seejärel tema surnukeha tükeldamises, põletamises ja viskamises reoveebasseini. Samuti mõistis Kansase osariigi kohus Purkey süüdi lastehalvatust põdenud 80-aastase naise tapmises haamriga, vahendab Associated Press.

Purkey advokaadid apelleerisid sellele, et ta on dementne ja teda ei saa seetõttu hukata. Samuti väitsid nad, et kui Purkey hukkamist ei toimunud eile, peab valitsus määrama uue aja. Valitsuse juristid teatasid aga, et hukkamise läbiviimisele täna ei ole mingeid takistusi, kui ülemkohus tõkendid tühistab.

Purkey peaks hukatama surmava süstiga föderaalses vanglakompleksis Indiana osariigis Terre Haute’is. Teisipäeval hukati sealsamas Daniel Lewis Lee, kelle viimase hetke kaebused enam läbi ei läinud. Lee oli süüdi mõistetud Arkansase perekonna tapmises 1990. aastatel seoses plaaniga asutada ainult valgetele mõeldud riik.

Purkey vaimse tervise küsimus tõstatus juba enne tema 2003. aasta kohtuprotsessi, kui vandekohus pidi otsustama, kas määrata talle surmanuhtlus 16-aastase Jennifer Longi mõrva eest Missouri osariigis Kansas Citys.

Prokuratuuri sõnul Purkey vägistas tüdruku, pussitas ta surnuks, tükeldas ta mootorsaega, põletas tükid ja viskas tuha reoveebasseini. Eraldi mõisteti Purkey süüdi 80-aastase Mary Ruth Balesi haamriga surnuks peksmises Kansas Citys.

Purkey advokaadid väitsid, et ta põeb Alzheimeri tõbe.

„Ta on ammu tunnistanud vastutust kuriteo eest, mille eest ta surma mõisteti,” ütles üks advokaatidest Rebecca Woodman. „Aga et tema dementsus on edasi arenenud, ei ei saa ta enam mõistusega aru, miks kavatseb valitsus ta hukata.”

Tapetud tüdruku ema Glenda Lamont ütles eelmisel aastal Kansas City Starile, et kavatseb Purkey hukkamisel kohal olla.

„Ma ei taha öelda, et ma olen rõõmus,” ütles Lamont. „Samas on ta segane hullumeelne, kes ei vääri minu arvates enam hinges olemist.”