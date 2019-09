USA ülemkohus andis rohelise tule Trumpi administratsiooni varjupaiga taotlemise õiguse piiramisele

Eilne otsus on administratsiooni jaoks suur võit. Administratsioon väitis, et otsus on vajalik, et sõeluda välja varjupaigataotlejad, kes ei taotle kaitset esimesel võimalusel, vahendab CNN.

Justiitsministeeriumi ja sisejulgeolekuministeeriumi otsus keelab sisserändajatel, kes on elanud kolmandas riigis või reisinud läbi kolmanda riigi, USA-s varjupaika taotleda, mis võtab läbi Mehhiko saabunud inimestelt võimaluse varjupaika taotleda.

Eriarvamusele jäid ülemkohtu kohtunikud Sonia Sotomayor ja Ruth Bader Ginsburg.