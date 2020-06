USA ülemkohtu ajalooline otsus: tööandjad ei tohi geisid ja transseksuaale diskrimineerida

Koos liberaalidest kohtunikega hääletasid kohtuotsuse poolt konservatiivid John Roberts ja Neil Gorsuch. Donald Trumpi poolt ametisse määratud Gorsuch kirjutas ka kohtuotsuse põhjenduse.

Kohtuotsuse järgi keelab 1964. aasta kodanikuõiguste seaduse soolist diskrimineerimist puudutav osa ka homo- ja transseksuaalsete inimeste diskrimineerimise. Gorsuch tõmbas selgituses paralleeli olukorraga, kus nii nais- kui meestöötaja toetavad ühte ja sama jalgpalliklubi, ent tööandja otsustab selle eest karistada vaid ühe soo esindajat.

Otsus mõjus jahmatavalt osadele USA konservatiividele, kes eeldasid, et vabariiklaste ametissenimetatud kohtunikud hääletavad geide õiguste vastu. President Trump ei läinud kriitikaga kaasa ja tõdes esmaspäeval, et kõrgeim kohus on otsuse teinud. “Mõned inimesed on üllatunud, aga otsus on tehtud ja me elame sellega edasi,” ütles Trump.

Politico teatel väljendas ka enamik senati vabariiklastest otsusele toetust. “Selline on seadus,” märkis Gorsuchi ametissenimetamise ajal senati õiguskomiteed juhtinud Chuck Grassley. “Paljudes osariikides juba kehtiv kord muutub nüüd ilmselt üleüldiseks ja sellega kaob ilmselt ka Kongressi vajadus edasisi samme astuda.”

Vaidlus puudutas kolme erinevat juhtumit, mis puudutasid seksuaalse sättumuse põhjal vallandatud inimesi. Transseksuaalne Aimee Stephens vallandati Michiganis asunud matusebüroost. Donald Zarda vallandati New Yorgis langevarjuinstruktori kohalt pärast seda, kui tunnistas naissoost kliendile, et on gei. Sama juhtus Atlantas lastekaitses töötanud Gerald Bostockiga, kes vallandati pärast geide spordiklubiga liitumist. Kohus kinnitas, et kõik kolm vallandati ebaseaduslikult. Nii Zarda kui Stephens surid enne kohtuotsuse teatamist.