USA Ukrainast tagasi kutsutud suursaadik tundis end Trumpi poolt ohustatuna

Giuliani tahtis demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni ja tema poja Ukrainas uurimise alla võtmist, et leida informatsiooni, mis oleks potentsiaalselt kahjulik Bideni presidendiks kandideerimisele, tunnistas Yovanovitch.

Giuliani värbas Yovanovitchi sõnul ka Ukraina endise peaprokuröri Juri Lutsenko, et ta levitaks valesid Yovanovitchi kohta, et kahjustada teda USA-s.

Yovanovitch ütles, et hoiatas Ukraina justiitsministrit, et „ma pean tõesti oma seljatagust kaitsma”. Yovanovitch lahkus Ukrainast mais, mitu kuud varem, kui see pidi plaanipäraselt toimuma.

Yovanovitch ütles tunnistusi andes, et tema ülemus helistas talle aprillis ja ütles, et ta peab kohe USA-sse naasma.

„Ta ütles, et see on minu julgeoleku pärast, et see on mu heaolu pärast, inimesed olid mures,” lausus Yovanovitch kongressile.

Yovanovitch meenutas ka, kuidas Giuliani püüdis välja ajada turistiviisat teisele endisele Ukraina peaprokurörile Viktor Šokinile, kellele USA välisministeerium oli keeldunud viisat andmast „teadaolevalt korruptiivse tegevuse” eest.

Biden püüdis USA asepresidendina koos teiste lääne valitsuste esindajatega saavutada Šokini vallandamist korruptsiooni eest. USA vabariiklased väidavad alusetult, et Biden nõudis Šokini vallandamist viimase otsuse tõttu võtta uurimise alla Ukraina energiafirma Burisma, mille heaks töötas Bideni poeg Hunter Biden.

Pole teada, miks tahtis Giuliani Šokinile viisa andmist.

Eile avaldas esindajatekoja luurekomitee ka USA välisministri Mike Pompeo endise tippnõuniku Michael McKinley eelmisel kuul antud tunnistused.

McKinley ütles, et soovitas avaldust Yovanovitchi toetuseks pärast seda, kui Trumpi telefonivestlus oli avalikuks tulnud. McKinley sõnul öeldi aga talle, et Pompeo oli otsustanud: „Parem mitte... praegusel hetkel.”

McKinley tunnistus on otseselt vastuolus välisminister Pompeo öelduga. Pompeo ütles eelmisel kuul ABC Newsile, et McKinley ei ole kunagi teinud ettepanekut Yovanovitchi toetamiseks.